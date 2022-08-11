Тест: Какая ты нечисть?

Считается, что термин "фольклор" вошел в обиход в середине XIX века с легкой руки британского писателя и литературоведа-любителя Уильяма Томса. Именно он первым употребил в письменной речи слово folk-lore. С тех пор люди активно изучают наследие предков, которое входят не только песни, частушки, былины, но и рассказы о нечистой силе. Лешие, русалки, домовые – о встрече с какими только существами не рассказывают легенды. Интересно, что в наши дни исследователи фольклора продолжают собирать такого рода истории. В Москве, например, существует Центр исследования фольклора и антропологии города, сотрудники которого занимаются в том числе изучением и сохранением современных фольклорных форм. Ими было зафиксировано более десятка описаний домового, среди которых можно встретить сравнения с серым облачком или черной массой. Некоторые свидетели сравнивают домового с плотным сгустком энергии, звероподобным существом, полтергейстом… Невероятно, но факт: бытуют в современных городах и мифы о леших, колдунах, оборотнях.

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