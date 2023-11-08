Тест: какая тачка из «Форсажей» идеально вам подойдет?

Первая часть франшизы «Форсаж» вышла в свет в 2001 году. Идея проекта пришла в голову актеру Полу Уокеру — он мечтал сняться в фильме, где его персонаж будет либо полицейским под прикрытием, либо сюжет будет связан с уличными гонками. Уокер пришел со своими наработками к продюсеру Нилу Морицу, и в результате им удалось совместить два в одном. Пол Уокер был согласен на участие в фильме еще до того, как написали сценарий — несмотря на то, что его агенты были не в восторге. Итак, исполнитель главной роли был найден сразу, а вот с претендентами на роль Доминика Торетто пришлось повозиться. Изначально кинокомпания Universal Pictures рассматривала кандидатуру Тимоти Олифанта. Однако тот, ознакомившись со сценарием, отказался от участия в проекте. Возникла сложная ситуация: кинокомпания была готова дать «Форсажу» зеленый свет только с Олифантом в одной из главных ролей. Продюсерам пришлось срочно искать замену, их выбор пал на Вина Дизеля, прославившегося ролью в «Спасти рядового Райана». Поначалу сценарий также не впечатлил Дизеля, но создателям удалось уговорить его на участие в съемках, а руководство Universal — на его кандидатуру.

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