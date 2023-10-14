Тест: какая суперсила подойдет вам больше всего?

Супермен, Бэтмен, Железный человек, Халк... Эти и другие персонажи комиксов и фильмов стали образцами для подражания у многих поколений читателей и зрителей. Мало кто знает, что самые первые истории о супергероях появились в 1920-е годы. Именно тогда большой популярностью у публики стали пользоваться комиксы про матроса по имени мистер Попай. Секрет его необыкновенных способностей был прост - он ел шпинат, и его сила увеличивалась. В 1934 году открылось издательство DC Comics, правда, в тот момент оно именовалось National Allied Publications. Именно здесь «родились» такие персонажи, как Супермен, Флэш, Женщина-кошка и другие культовые герои. Первопроходцем, как нетрудно догадаться, был Супермен - в апреле 1938 года для широкой публики опубликовали первый комикс, рассказывающий о похождениях этого персонажа. Любопытно, что изначально герой не обладал никакими сверхспособностями - его единственный талант заключался в умении прыгать на большие расстояния. Да и вообще облик Супермена значительно отличался от современного - например, иногда он позволял себе вмешиваться в бытовые дела горожан. Хотите почувствовать себя настоящим супергероем? Ответьте на вопросы нашего теста и узнайте, какой особенной способностью вы могли бы обладать.

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