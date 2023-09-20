Тест: какая суперсила подойдет именно вам?

“Я тоже так хочу!” - эта мысль приходит в голову, пожалуй, каждому второму зрителю фильмов о супергероях. Персонажи популярных франшиз и комиксов восхищают нас своими удивительными способностями. А между тем настоящих супергероев можно встретить в реальной жизни. Например, в мировой истории сохранились сведения о левитирующем шотландце. Мужчина по имени Дэниел Дуглас Хоум появился на свет в городе Эдинбурге в 1833 году. По свидетельствам современников, Хоуму были подвластны вещи, недоступные простым смертным. Так, он мог играть на музыкальных инструментах, не прикасаясь к клавишам, заставлял предметы подниматься в воздух, а самое главное - умел левитировать. Дэниел Дуглас Хоум часто выступал на публике со своим номером, и всегда делал это не в полумраке, как фокусники, а при полном освещении - чтобы зрители могли убедиться в отсутствии вспомогательных предметов, веревок, лесок и т.д. В 1874 году невероятные способности Хоума получили подтверждение в научном сообществе: физик Уильям Крукс провел эксперимент и заявил, что это не шарлатанство. К сожалению, необыкновенный шотландец не прожил долго - он скончался в возрасте 53 лет. Хотите узнать, какой суперсилой вы могли бы обладать? Наш тест даст точный ответ.

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