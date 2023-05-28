Тест: какая страна подходит вам для путешествия?

Время от времени бывает полезным сменить обстановку, оказаться там, где еще никогда не бывал, открыть для себя красоты других городов и стран. По мнению ученых, путешествовать не только приятно, но и полезно. Например, эксперименты доказали, что перемещения в пространстве помогают лучше ориентироваться. Они оказывают влияние на гиппокамп - так называется часть головного мозга, отвечающая за перевод кратковременной памяти в долгосрочную, запоминание информации и т.д. Кроме того, путешествия благоприятно сказываются на нейропластичности. Когда человек попадает из привычной среды в незнакомую и активно изучает ее, взаимодействует с ней, то в мозге формируются новые нейронные связи. Учеными уже доказано, что приобретение нового опыта снижает риск деменции и болезни Альцгеймера в пожилом возрасте. Еще один научно подтвержденный факт о путешествиях - они снижают уровень стресса в организме, уменьшают на шестьдесят процентов проявления выгорания, да и просто делают нашу жизнь ярче и разнообразнее.

Путешествие в какую страну станет для вас особенно приятным и интересным? Узнайте, ответив на вопросы нашего теста.