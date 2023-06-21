Тест: какая страна идеально подходит вам для жизни?

“Где родился, там и пригодился”, - гласит народная мудрость. Однако многие люди отправляются на поиски счастья в другие города или страны. Кто-то следует за зовом души, убежденный, что чутье не обманет и наверняка подскажет, где будет лучше, другие ориентируются на рейтинги стран с наилучшими условиями для проживания. Кстати, а как вообще составляются подобные списки, на каких основаниях? Как нетрудно догадаться, для того, чтобы попасть в топ самых комфортных для проживания стран, необходимо соответствовать целому ряду критериев. В их числе - средняя продолжительность жизни граждан, статистика разводов, уровень безработицы и т.д. На протяжении многих лет списки регулярно возглавляют скандинавские страны. Например, в 2022 году в рейтинге социального развития первые три строчки заняли Норвегия, Дания и Финляндия. Кроме того, в топ-10 вошли Швеция, Германия и Канада. Конечно, при выборе места для жизни важно учитывать не только наличие высокой строчки в рейтинге, но и собственные предпочтения - например, тем, кто терпеть не может холод, все те же скандинавские страны вряд ли придутся по душе.

Ответьте на вопросы теста и узнайте, какая страна подходит вам для жизни.