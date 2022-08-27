Тест: Какая сказочная героиня тебе ближе всего по характеру

Кто в детстве не любил слушать или самостоятельно читать сказочные истории? “Золушка”, “Снежная королева”, “Приключения Буратино” - вот только несколько названий, которые вызывают в памяти волшебные образы героев, увлекательные сюжеты, необыкновенные приключения. В детстве мы редко задумывались над тем, какой глубинный смысл несут в себе эти истории, лишь наслаждались ими. Поэтому, по мнению исследователей, есть много причин перечитать знакомые сказки в более сознательном возрасте. Ведь на самом деле устное народное творчество и произведения всемирно известных сказочников можно воспринимать как средство познания самого себя. Ученые утверждают, что конфликты между сказочными персонажами помогают взрослому читателю разобраться в сложных ситуациях, возникших в реальной жизни, примерить на себя образы разных героев, как “плохих”, так и “хороших”, и найти выход из тупика.

Каждая девочка в детстве любила играть, представляя себя героиней любимой сказки. Предлагаем тебе вспомнить то чудесное время и пройти тест, который подскажет, с кем же у тебя много общего - с Белоснежкой, Русалочкой или, может быть, коварной Злой Королевой?