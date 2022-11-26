Тест: какая профессия вам идеально подходит на самом деле?

Считается, что все профессии одинаково важны и уважаемы. Однако некоторые занятия кажутся людям настолько скучными, что они выбирают какие угодно профессии, только не эти. Кроме того, исследователи из Эссекского университета выяснили, что некоторые сферы деятельности вызывают у людей предубеждение и могут отпугнуть собеседников. Как выяснилось в результате эксперимента, проведенного с участием респондентов из Великобритании и США, многие избегают общения с людьми, которые занимаются анализом данных, бухгалтерским учетом, банковским делом, страхованием и уборкой. По мнению добровольцев, те, кто выбирает такие профессии, являются занудами, у них плохо развито чувство юмора и они нередко не имеют никаких хобби и интересов, помимо работы. Такие исследования проводятся не с целью оскорбить представителей каких-то сфер деятельности. Напротив, они помогают выявить, к каким занятиям люди относятся с предвзятостью, чтобы в дальнейшем заняться развенчиванием мифов и разрушением стереотипов, касающихся этих профессий.

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