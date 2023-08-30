Тест: какая профессия подходит вам больше всего?

Врач, учитель, юрист - эти и другие профессии хорошо всем знакомы и востребованы. Однако в мире существуют и другие занятия, и специалистов в этих сферах можно пересчитать по пальцам. А уж встретить их и подавно можно только в определенных уголках планеты. Например, в Великобритании есть люди, которые именуют себя… переписчиками лебедей. Начиная с XII века короне принадлежат все птицы этого вида, которые обитают в водоемах страны. Сейчас право владения лебедями королевская семья делит с двумя торговыми ассоциациями. Согласно старинной традиции, время от времени необходимо проводить инвентаризацию этих птиц. В прошлые века это делали для того, чтобы быть уверенными, что лебедей достаточно много для сервировки королевского стола. В наши дни лебединое мясо в меню королевской семью отсутствует, но обычай есть обычай. Раз в год, в третью неделю июля, специальные люди, которых называют профессиональными инвентаризаторами, отправляются в путь по Темзе, чтобы проверить, как поживают лебеди. Птиц кольцуют, а также смотрят, нет ли у них травм и симптомов заболеваний.

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