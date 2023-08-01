Тест: какая профессия была бы у вас во вселенной "Гарри Поттера"?

26 июня исполнилось 26 лет с тех пор, как в Великобритании вышла в свет первая книга Джоан Роулинг - “Гарри Поттер и философский камень”. Сама же идея написать историю о юном волшебнике пришла в голову писательницы в 1990 году. Она сидела на вокзале из Манчестера в Лондон, и, строго говоря, на тот момент занимала должность переводчика и секретаря в одной из правозащитных организаций. На каждом собрании, вместо того чтобы слушать руководство, Роулинг писала в блокноте заметки или имена персонажей. Именно в тот день на вокзале она четко увидела перед собой главного героя истории - мальчика в очках, наделенного волшебными способностями. Роулинг призналась, что, вернувшись вечером домой, она тут же взялась за ручку и бумагу и начала работу над “Философским камнем”. Правда, впоследствии эти первые наброски были значительно переработаны - в финальном варианте книги от них не осталось ровным счетом ничего. Джоан Роулинг пришлось проделать большой и долгий путь к славе, но ее усилия увенчались успехом - миллионы детей со всего земного шара обрели любимого героя. Многие читатели и зрители мечтали когда-нибудь оказаться в волшебном мире Гарри Поттера. Пройдите наш тест и узнайте, кем бы вы работали в этой вселенной.

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