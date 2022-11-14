Тест: какая по счету это ваша жизнь на этой планете

Вера в реинкарнацию присуща многим народам и религиям. Несмотря на то, что наукой способность души переселяться из одного тела в другое никак не доказана, люди из разных уголков земного шара убеждены - это не первое и не последнее их земное воплощение. Одним из ярых популяризаторов идеи реинкарнации был профессор психиатрии Университета Виргинии Ян Стивенсон. На протяжении сорока лет он тщательно изучал собранные им детские воспоминания, которые расценивал как воспоминания о прошлых жизнях. Большинство респондентов Стивенсона родились в Индии и Шри-Ланке, там, где вера в переселение душ особенно сильна. Исследователь описал порядка двухсот случаев, когда на теле ребенка, наделенного памятью о предыдущем воплощении, присутствовали родимые пятна, расположение которых полностью соответствовало ранам или дефектам на теле умершего человека. Кроме того, доказательством существования реинкарнации Стивенсон считал способность ребенка говорить на незнакомом для него языке.

Верите ли вы в переселение душ? Даже если к идее реинкарнации вы относитесь скептически, пройдите наш тест, который подскажет, сколько земных воплощений у вас на счету.