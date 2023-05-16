Тест: какая необычная работа подошла бы именно вам?

Сколько в мире насчитывается профессий? По некоторым данным, в настоящее время их число достигает 50 тысяч. Среди них есть как хорошо известные и проверенные временем (врач, учитель, продавец и т.д.), так и совершенно новые и подчас неожиданные. Узнав названия и обязанности представителей некоторых из них, многие воскликнут: “Неужели такие профессии действительно существуют?” Например, в последние годы популярность набирает работа шопера - индивидуального консультанта, который сопровождает своего клиента во время похода по магазинам и и помогает подобрать гардероб, который будет к лицу и в то же время станет соответствовать модным тенденциям. Кто-то скажет, что для занятия таким делом не нужны ни специальное образование, ни какие-либо особенные навыки - и крупно ошибется. Шопер должен обладать отличным чувством стиля, безупречным вкусом, насмотренностью и ориентироваться в мире моды. Это работа для тех, кто жить не может без глянца и способен назвать десятки имен успешных фэшн-блогеров. Постоянное повышение квалификации, прохождение курсов у гуру стиля будут огромным плюсом.

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