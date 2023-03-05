Тест: какая кошка соответствует вашей личности?

Мир диких кошек необыкновенно разнообразен. Каких только пушистых и усатых красавцев не водится в природе: тут вам и царственный лев, и благородный тигр, и быстрая рысь… При этом не все виды на слуху у широкой аудитории. Например, немногие знают о существовании ягуарунди, который ранее ученые выделяли как отдельный вид, а затем включили в род пумы. Встретить это необыкновенной красоты животное можно на территории Центральной и Южной Америки. Питаются ягуарунди не только мясом, как другие хищники - могут закусить и фруктами, и членистоногими. Среди других диких кошек, обитающих в том же ареале, этот зверь выделяется еще и тем, что выходит на промысел не ночью, а днем. Поэтому у него не возникает конкуренции за пищу с сородичами. Еще одна особенность ягуарунди заключается в нестандартном для представителя семейства кошачьих строения - тело у него длиннее, чем обычно, а лапы короче. Зато он одинаково комфортно чувствует себя и среди небольших зарослей, и в высокой траве.

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