Тест: какая кошка отражает ваше внутреннее "Я"?

Один из самых независимых представителей мира фауны - это, безусловно, кошка. С самого детства мы твердо усвоили формулу, что это изящное создание гуляет само по себе, а вот к человеку приходит лишь когда что-нибудь понадобится. Кошки - существа загадочные и даже спустя много веков жизни бок о бок с человеком все равно находят, чем удивить. Любопытно, что, как показывают современные исследования, мы настолько плохо знаем усатых-полосатых, что не умеем правильно их гладить! Эксперт по поведению кошек Лорен Финка из Университета Ноттингема рассказала, что привычные всем поглаживания по спинке кошки ей вовсе не приятны. Спина у мурлыки - табуированная для прикосновений часть тела, кроме того, трогать их за живот тоже категорически не рекомендуется. Все дело в том, что в этой части кошачьего тела расположены все жизненно важные органы, и животное воспринимает прикосновения к этой зоне как угрозу собственной безопасности. А вот если гладить кошку по мордашке, щекам и под подбородком, она будет совсем не против.

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