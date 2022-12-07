Тест: какая кошачья порода идеально подходит вашей личности?

Котики - настоящие звезды соцсетей. Хозяева заводят своим любимцам отдельные аккаунты, фотографируют и снимают на видео каждый их шаг. Любопытно, что популярность котов в разы превышает популярность собак - в то время как число пород последних превышает число пород усатых-полосатых. Это объясняется тем, что собак человек приручил гораздо раньше. Помните сказку о кошке, которая гуляла сама по себе? В ней в лаконичной форме отразился процесс одомашнивания животных. Собаки стали компаньонами человека не менее 15 тысяч лет назад, впоследствии они распространились по земле, что послужило предпосылкой к появлению различных пород. В соответствии со своими нуждами человек выводил сторожевые, служебные, охотничьи породы. А вот кошки позволили себя приручить только 3,5 тысячи лет назад. Служили они в основном для того, чтобы бороться с грызунами. А поскольку потребности в выведении разных кошачьих пород долгое время не требовалось, их селекцией занялись намного позже.

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