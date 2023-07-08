Тест: какая комедия про школу больше всего похожа на вашу жизнь?

Кинематограф - один из самых молодых видов искусства, своими корнями уходящий в последние десятилетия девятнадцатого столетия. Тогда же начали формироваться жанры, без которых невозможно себе представить современный кинематограф. Самым первым, пожалуй, возник исторический жанр, а следом за ним появился комедийный. В 1895 году Луи Люмьер (да-да, один из легендарных братьев) снял короткометражку “Садовник”, также ее можно найти под названием “Политый поливальщик”. Сюжет был очень прост. Садовник поливает растения из шланга, но в какой-то момент сзади подкрадывается мальчишка–хулиган и наступает ногой на шланг, перекрывая поток воды. Садовник не понимает, что происходит, а когда шалун убирает ногу, вода бьет мужчине прямо в лицо. Тот, конечно же, понимает, кто причина всех бед, гонится за мальчишкой и задает тому перца, а потом возвращается к своему занятию. Казалось бы, ничего особо выдающегося, но публика просто умирала от смеха. Кстати, “Садовник” - первый фильм, выпущенный в коммерческий прокат.

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