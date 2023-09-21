Тест: какая киновселенная могла бы стать вашим истинным домом?

После невероятного успеха франшизы Marvel в мире резко возрос интерес к масштабным киновселенным. Безусловно, такие проекты существовали и раньше, но не имели настолько же большого резонанса. Сегодня практически у каждой уважающей себя киностудии есть своя франшиза, в развитие которой вкладывается много времени и сил. Почему киновселенные так популярны? Исследователи придерживаются мнения, что причиной тому - человеческое любопытство. Нам непременно хочется знать, что произошло дальше, а во франшизах этот интерес утоляют сполна. Кроме того, киновселенные позволяют вернуться к самому началу истории, придумать спин-оффы, снять сольники персонажей, чтобы раскрыть их глубже. У создателей киновселенных есть полная свобода творчества - они могут оставаться в рамках одного и того же жанра, например, боевика, а могут добавить в линейку фильмов комедию, хоррор или драматическую картину. Кстати, у многих зрителей возникает вопрос: в каком порядке смотреть фильмы, если среди них есть и сиквелы, и приквелы, и спин-оффы? Создатели советуют не изобретать велосипед и знакомиться с фильмами киновселенной в том порядке, в котором они были сняты. Ответьте на вопросы теста и узнайте, в какой киновселенной вы чувствовали бы себя как дома.

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