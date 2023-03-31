Тест: какая карьера подходит именно вам?

Статистика говорит о том, что мы проводим на рабочем месте практически половину своей жизни. Поэтому вполне естественно стремиться к тому, чтобы дело, которому мы уделяем столько времени, приносило счастье и удовлетворение. Но как найти работу мечты? Специалисты советуют определиться для начала, что является для вас приоритетным в работе. Для кого-то главным мотиватором становятся деньги, другим важно, чтобы карьера давала высокий социальный статус и определенные привилегии, третьи же хотели бы, чтобы работа дарила, помимо всего прочего, возможность для самореализации или что-то еще. Проанализировав свои предпочтения, необходимо составить список вещей, приоритетных в работе, расположив их в порядке убывания. Затем необходимо изучить рынок в настоящий момент, определить, какие именно области вам интересны и как они соотносятся с теми предпочтениями, которые вы у себя выявили. Если вдруг выяснится, что вы не обладаете необходимыми компетенциями для работы мечты, расстраиваться не стоит - всегда есть возможность пройти курсы обучения.

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