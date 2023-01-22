Тест: какая из великих монарших особ — ваша родственная душа?

Согласно распространенному убеждению, в прошлом женщины чаще всего проводили время на кухне и в детской, в то время как представители сильного пола вершили судьбы мира. Однако если перелистать книги по истории, можно с удивлением обнаружить, что на протяжении предыдущих столетий дамы нередко оказывались у руля. Одной из самых известных правительниц прошлого по праву считается древнеегипетская царица Нефертити, которая была замужем за фараоном Аменхотепом IV. Согласно историческим сведениям, она получила равный с мужем статус, а также внесла бесценный вклад в его дело - при Аменхотепе были упразднены египетские боги, вместо них жителям страны предстояло поклоняться Атону - богу Солнца. Несмотря на то, что после окончания царствования фараона египтяне вернулись к почитанию прежних богов, а новый город Ахенатон, построенный Аменхотепом и служивший ему резиденцией, был разрушен, Нефертити оставила глубокий след в истории - не только как сильная царица, но еще и как женщина удивительной красоты.

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