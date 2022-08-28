Тест. Какая из тебя королева?

Все мы в детстве читали сказки о мудрых правителях и прекрасных королевах, смотрели фильмы “Римские каникулы” и “Как стать принцессой”, а потом грезили о короне и доблестном принце рядом. В реальности же правящих династий в Европе осталось не так много. Самой известной из существующих в наше время монархий является британская. С 1952 года на престоле находится Елизавета II. Помимо нее существуют также голландская, датская, шведская и норвежская монархии. Причем история любви нынешнего короля Норвегии, Харальда V, вполне достойна быть экранизированной или воспетой на страницах книги. Король на протяжении девяти лет хранил ото всех в секрете отношения с аристократкой Соней Харальдсен - а все потому, что жениться на ней ему было запрещено законом о престолонаследии. Однако сила чувств была такова, что Харальд женился на возлюбленной вопреки запретам, а закон о престолонаследии пересмотрели в правительстве.

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