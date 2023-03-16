Тест: какая из актрис "Гарри Поттера" сыграла бы вас в фильме о вашей жизни?

Жанр фильма, в основу которого легла история жизни известного реального человека, называется байопик. Первые картины, снятые в этом жанре, появились практически сразу же после возникновения кинематографа. Например, в 1899 году на экраны вышел немой фильм “Жанна д’Арк”, рассказывающий о легендарной француженке. Длительность ленты, созданной Жоржем Мельесом, составляла всего лишь десять минут и охватывала весь жизненный путь Орлеанской девы - от видения святого Николая до казни через сожжение. Постепенно байопики завоевывали популярность, зрители охотно посещали такие фильмы-биографии, потому что они всегда сочетают в себе сразу несколько жанров, - исторический, романтический, детектив и т.д. Тем более что создатели подобных картин часто прибегают к художественному вымыслу, чтобы сделать сюжет еще более интригующим для зрителей. Первый байопик, созданный российскими авторами, вышел в свет в 1910 году - режиссер Василий Гончаров снял картины о Ермаке и Петре Великом.

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