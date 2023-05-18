Тест: какая главная черта вашего характера?

Характеру человека посвящено множество научных исследований. Кто-то скажет: “Неужели одну и ту же тему можно изучать так долго и так подробно?” Да, это действительно так. Современные веяния и новые реалии позволяют взглянуть на объект исследования под новым углом и помочь людям узнать о себе что-нибудь новенькое. Например, британские психологи из университетов Суонси (Великобритания) и Стратклайда (Шотландия) пришли к выводу, что если женщина размещает в своих социальных сетях слишком много селфи, в реальности она обладает агрессивными личностными факторами, например, нарциссизмом. Исследование охватило 150 человек в возрасте от 17 до 66 лет, среди них были как мужчины, так и женщины. По статистике, в месяц дамы публиковали в среднем пять селфи и десять фото другой тематики, джентльмены постили две “себяшки” и шесть других снимков. Проанализировав самопрезентацию респондентов в интернете и в реальной жизни, ученые пришли к выводу, что дамы, публикующие много селфи, офлайн позиционировали себя как сильных и опасных. У группы испытуемых мужчин такой корреляции обнаружено не было.

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