Тест: какая эпоха вам ближе всего по духу?

Многие люди признаются в том, что чувствуют себя рожденными не в то время. “Вот бы перенестись в Средневековье или эпоху Ренессанса”, - мечтают они и жалеют, что наука до сих пор не изобрела путешествия во времени. В результате кто-то смотрит исторические фильмы, рассказывающие о любимой эпохе, кто-то путешествует по знаковым местам прошлого и музеям, сохранившим дух старины, а кто-то сам создает вокруг себя желаемую обстановку. Так поступил, например, молодой британец Зак Пинсент, который уже много лет одевается исключительно по моде 1800-х годов. Когда ему было четырнадцать лет, он сжег надоевшие до смерти джинсы и решил, что отныне будет носить не ту одежду, которую продают в магазинах, а ту, которую хочет носить он сам. Каждый наряд Зак шьет самостоятельно, несмотря на то, что их создание отнимает немало времени, усилий и денег. Жители города Брайтона, в котором живет Пинсент, уже привыкли к необычному юноше, но бывает, что кто-то на улице отпускает неприятные комментарии. Молодой человек из-за них не расстраивается - с позитивными реакциями он сталкивается гораздо чаще.

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