Тест: какая эпоха идеально вам подходит?

«Там хорошо, где нас нет», - гласит известное высказывание. Люди постоянно мечтают не только о других странах, но и о других временах. Кажется, что если перенестись в иную эпоху, удастся по- другому взглянуть на жизнь, открыть в себе что-то новое. С давних пор человечество мечтает о машине времени. Упоминания о ней можно найти в произведениях писателей-фантастов, а уж сколько фильмов и сериалов о перемещениях во времени было снято, не сосчитать. Но возможно ли путешествовать через время и пространство в реальности? Этот вопрос мучает многих любознательных людей. Благодаря все тому же кинематографу мы представляем себе машину времени в виде некого механизма или капсулы, но в представлении учёных она выглядит несколько иначе. Это искривление времени и пространства в виде "червоточины", внутри которой за счёт сфокусированных гравитационных полей можно перемещаться из одной точки в другую. Кроме того, есть теория, согласно которой машина времени - это некая материя с отрицательной плотностью. При интенсивном воздействии она движется в обратную сторону. Однако все это лишь гипотезы, которые пока не получили научного подтверждения. Поэтому человечеству остаётся надеяться, что рано или поздно научная мысль достигнет апогея и мы сможем своими глазами увидеть события прошлого в качестве "туристов". Какая эпоха подходит вам больше всего? Ответьте на вопросы нашего теста и узнайте, в какой период мировой истории вам было бы комфортнее всего.

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