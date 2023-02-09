Тест: какая эмоция управляет вашим сознанием?

Многие люди убеждены, что без эмоций жизнь была бы гораздо проще, однако так ли это на самом деле? По мнению ученых, яркие переживания даны человеку для того, чтобы с их помощью преодолевать трудности. Например, в минуты опасности дает о себе знать гнев - не только потому, что нужно выплеснуть наружу негатив, а потому, что он стимулирует нас защищаться. Разумеется, в наши дни это не так актуально, как в глубокой древности, однако ситуации бывают разные, и эмоции помогают с ними справляться. Правда, и с самими эмоциями порой тоже необходимо хорошенько разобраться. Для того, чтобы ярость, обида, боль не мешали привычному распорядку жизни, не влияли на взаимоотношения с близкими, друзьями, коллегами, с ними нужно научиться управляться. Лучшие способы усмирить ураган бурных чувств - выразить их на бумаге, откровенно поговорить с другими людьми или со специалистом, попробовать практиковать медитацию. Все это поможет снизить напряжение в душе, а значит, и в организме тоже.

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