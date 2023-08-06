Тест: какая эмоция руководит вами?

Еще до того, как появилась членораздельная речь, наши предки общались между собой с помощью мимики и жестов. С их помощью можно выразить абсолютно любые эмоции - и понять другого человека, если между вами существует, например, языковой барьер. Единственное, что стоит учитывать, общаясь с иностранцами - в разных культурах одни и те же жесты могут иметь совершенно разное значение. Существует целая наука, кинесика, которые изучает невербальные способы выражения эмоций. В современном мире некоторые жесты можно считать интернациональными - в любой стране мира их значение одинаково. Таковым является, например, рукопожатие. Любопытно, что, по мнению историков, такой вариант приветствия возник в Средние века. Его ввели в обиход рыцари, тем самым они демонстрировали друг другу, что не держат в руках оружие. А вот иные жесты стоит использовать в других странах осторожно, чтобы не нарваться на неприятности. Например, жест, при котором пальцы образуют латинскую букву V, в западных странах символизирует победу. В Италии его сочтут оскорбительным, а в России в представлении многих это “коза”, с помощью которой выражают угрозу: “Пасть порву, моргалы выколю!” Хотите узнать, какая эмоция является у вас преобладающей? Ответьте на вопросы нашего теста.

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