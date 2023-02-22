Тест: какая дикая кошка живет в вашем подсознании?

Домашние котики всегда вызывают умиление и восторг зрителей. А вот крупные дикие кошки, скорее уж, уважение и невольный трепет - если такая киса обидится и решит поцарапать, мало не покажется. Размеры диких кошек могут поражать воображение. Так, например, несколько лет назад шотландские специалисты зафиксировали на видео самого большого лесного кота, который когда-либо попадал в объективы специально установленных камер. Его длина от носа до кончика хвоста составила целых 120 см. Любопытно, что шотландские дикие кошки не проживают на других территориях, кроме Великобритании. Их предком считается среднеевропейский лесной кот, от которого “шотландец” отделился примерно девять тысяч лет назад и с тех пор стал самостоятельным подвидом. На вид шотландский лесной кот мало чем отличается от домашнего, но на самом деле его мех гораздо гуще, слух - тоньше, а охотничьи таланты во много раз превосходят способности обычных Мурзиков. Кстати, особей насчитывается не так много - всего около 40.

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