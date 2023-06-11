Тест: какая цитата о любви подходит вам больше всего?

Любовь - необыкновенное чувство, которое, как ни странно, трудно выразить словами. Казалось бы, человека переполняет столько чувств, но при том облечь их в словосочетания и предложения не представляется возможным. И все же есть те, кому это удалось - писатели, поэты, музыканты и т.д. Их цитаты о любви разлетелись по миру и миллионы влюбленных, находя в них нечто общее со своими собственными чувствами, используют их для романтических признаний. Кто-то находит подходящие строчки в подборках с лучшими цитатами в социальных сетях или на других интернет-ресурсах, другие натыкаются на “те самые” слова во время чтения литературного произведения или просмотра фильма, третьи слушают песню и внезапно осознают, что она от первого до последнего слова отражает то, что испытывают именно они. А есть и та категория людей, которые стараются выразить свои эмоции собственными силами, пусть не так красиво, зато от души, не прибегая к помощи сборников афоризмов и иных ресурсов.

Какая цитата о любви полнее и глубже всего отражает ваши собственные потаенные мысли и чувства? Ответьте на вопросы нашего теста и узнайте, чье романтическое высказывание подходит вам больше всего.