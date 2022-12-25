Тест: какая цитата из советского мультфильма идеально описывает вашу жизнь?

Серия советских мультфильмов про Винни-Пуха - проверенный временем источник позитива и хорошего настроения. Любимые и знакомые с детства персонажи, забавные приключения, милые песенки, которые распевает Винни - все это способно подарить улыбку каждому зрителю. Мало кто знает о том, что при создании мультфильма художникам пришлось немало попотеть над обликом главного героя. Дело в том, что самый первый медвежонок получил от сотрудников мультипликационной студии прозвище “взбесившийся одуванчик” - настолько пушистым он был. Нос первого Винни-Пуха по какой-то загадочной причине съехал на бок, а уши казались изрядно помятыми. Эскиз пришлось переделывать, зато в конечном итоге мультипликаторам удалось добиться нужного результата. Единственное, что осталось от первого варианта Винни - “пожеванное” ухо. Режиссер Федор Хитрук нашел этому трогательное объяснение - мол, одно ушко у Винни-Пуха всегда помятое потому, что он на нем спит.

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