Тест: какая цитата из книги описывает вас лучше всего?

Книги - это источник мудрости и новых знаний. Нередко люди, читая литературные произведения, ловят себя на ощущении, что автор точно сформулировал те мысли, которые они не могли облечь в слова самостоятельно. Поэтому берут на вооружение понравившиеся цитаты и используют в жизни. Авторитетные издания регулярно составляют рейтинги самых цитируемых книг. В их число неизменно входит Библия, “Маленький принц” Антуана де Сент-Экзюпери, “Джейн Эйр” Шарлотты Бронте, “Алиса в Стране чудес” Льюиса Кэрролла, “Портрет Дориана Грея” Оскара Уайльда и многие другие. В России особой любовью читателей пользуется роман Михаила Булгакова “Мастер и Маргарита” - цитаты из него можно встретить в социальных сетях, в сообществах, посвященных литературе и на личных страничках пользователей. Среди наиболее цитируемых поэтов пальму первенства держит Иосиф Бродский. Помимо него, юзеры часто постят цитаты Омара Хайяма, Анны Ахматовой, Владимира Маяковского и Шекспира. Большой популярностью пользуются современные сетевые поэты. Хотите узнать, цитата из какой книги может в точности описать ваш характер и жизнь? Пройдите тест, чтобы получить ответ.

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