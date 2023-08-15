Тест: какая цитата из книги лучше всего описывает вас?

Чтение - один из самых любимых и широко распространенных вариантов досуга. Кто-то идет в ногу с современными технологиями и предпочитает электронные книги, а кто-то - старые добрые бумажные. Мало кто знает, что издательства сперва выпускают новое издание в твердом переплете и лишь затем - в мягком. Почему так происходит? Во-первых, такова традиция. А во-вторых, издательства поступают так из финансовых соображений. Им необходимо убедиться, что книга станет пользоваться спросом у покупателей и потребуется дополнительный тираж в мягкой обложке. Как правило, в формате покетбука издание выходит примерно через год после дебюта на рынке. Впрочем, некоторые книги могут появиться на прилавках сразу же в мягкой обложке - например, так издают небольшие по объему произведения или сборники. Кстати, формат покетбук (от английского pocket book, т.е. “карманная книга”) появился в 1930-х годах в США. Продавали их не в книжных магазинах, а в киосках, и стоили такие издания значительно дешевле. Они быстро завоевали любовь читателей благодаря цене и удобному формату - покетбуки не занимали много места, их можно было брать с собой и читать в транспорте, например.

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