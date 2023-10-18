Тест: какая цитата Гомера Симпсона описывает вас?

В 2023 году исполнилось 34 года с тех пор, как на экраны вышла первая серия «Симпсонов». Мультфильм стал культовым и разошелся на цитаты, и, конечно же, чаще всего фанаты вспоминают фразы, сказанные главой семейства - Гомером Симпсоном. Создателем полюбившихся персонажей является художник Мэтт Грейнинг. Когда-то он нарисовал комиксы «Жизнь в аду», которые стали популярными и впоследствии превратились в короткие ролики. Грейнинг собирался создать мультфильм на основе этих комиксов, героями которых были антропоморфные кролики. Однако впоследствии он изменил концепцию и придумал новых персонажей - забавную семейку, члены которой получили свои имена в честь реальных родственников Мэтта. Как нетрудно догадаться, Гомер - это имя отца Грейнинга, Мардж - матери (ее полное имя - Маргарет), Лиза и Мэгги - имена сестер. Первые эпизоды были короткими и демонстрировались в рамках «Шоу Трейси Ульмана». Персонажи там хоть и узнаваемые, но нарисованы куда более небрежно. Все дело в том, что редакторы шоу пускали в эфир ролики, созданные на основе раскадровок Мэтта Грейнинга. Позднее тот признавался, что считал себя плохим художником и думал, что редакторы будут вносить в его рисунки правки. Но этого не случилось. Пройдите наш тест и узнайте, какой фразой Гомера Симпсона можно вас охарактеризовать.

Показать полностью