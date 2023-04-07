Тест: какая часть вашего мозга наиболее активна?

Человеческий мозг остается одним из самых загадочных явлений в мире. При том, что он уже достаточно изучен, нельзя точно сказать, что он не преподносит ученым никаких сюрпризов. Во время различных опытов и экспериментов они все равно обнаруживают что-нибудь новенькое и неизвестное ранее. Например, в прошлом году эксперты из Базельского и Цюрихского университетов (Швейцария) обнаружили, что общение с домашними животными не только приносит человеку массу удовольствия, но еще и благоприятно сказывается на работе его мозга. В исследовании, проведенном специалистами, приняли участие 19 человек и три собаки пород джек-рассел-терьер, голдендудль и золотистый ретривер. Люди и четвероногие “добровольцы” прежде никогда ранее не встречались друг с другом. Еще одним участником эксперимента стал игрушечный лев, в которого была встроена грелка, имитирующая тепло живого тела. Респонденты гладили по очереди собак и грелку, при этом с помощью специального прибора ученые отслеживали активность их мозга. Как оказалось, мозговая активность человека повышалась лишь при общении с настоящими питомцами.

Хотите узнать, какая часть вашего мозга наиболее активна? Разгадайте тайну, ответив на вопросы теста.