Тест: Как звали второстепенных героев из известных советских фильмов?

В советских фильмах колоритными и запоминающимися были не только главные, но и второстепенные герои. Зрители не всегда знали имена артистов, которые снимались “на втором плане”, зато хорошо запоминали их лица и актерскую игру. В СССР было сразу несколько актеров и актрис, которых называли “королями и королевами эпизода”, но наибольшую известность среди них получила Валентина Ананьина. Впервые она появилась в кадре в 1955 году в картине Юлия Райзмана “Урок жизни”. В дальнейшем актриса снялась в более чем 230 фильмах, в числе которых “Я шагаю по Москве” (1963), “Карнавал” (1981), “Вор” (1997). Свою первую главную роль в кино Валентина Ананьина сыграла только в возрасте 75 лет. В интервью актриса признавалась, что порой ей становилось обидно - в свое время она окончила ВГИК с красным дипломом, но в советские годы был иной типаж героини, которым Ананьина не обладала. Современному зрителю актриса известна в первую очередь благодаря появлению в рекламе “Домик в деревне” в роли заботливой бабушки, которая угощает молоком своих внучат.

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