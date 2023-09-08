Тест: как выглядит ваша жизнь в эмодзи?

Каждый год издатели Оксфордского словаря выбирают слово года. В 2015 году впервые за все время существования этой традиции настроение года отражало не слово, а символ - эмодзи, смеющийся до слез. Свой выбор издатели объяснили растущей популярностью эмодзи. Это событие вызвало большой резонанс, многие люди заговорили об упадке грамотности и о том, что рисованные символы вскоре заменят тексты. Однако исследователи говорят о том, что эмозди играют важную роль в коммуникации и помогают настроиться на общение, лучше понять друг друга. Лингвист Марсель Данези выпустил целую книгу, посвященную значению эмодзи, где рассказал о трех сценариях их использования. Во-первых, милые рожицы будут уместны в самом начале общения. Они демонстрируют собеседнику, что вы расположены к диалогу. Замечено, что если сообщение несет негативную информацию, но в нем используются эмодзи, человек воспринимает ее не так враждебно, как мог бы. Также смайлики используются в завершение общения (кто не отправлял любимому человеку сердечки после пожеланий спокойной ночи?) и для того, чтобы заполнить паузу в диалоге. Как можно описать вашу жизнь при помощи эмодзи? Давайте проверим.

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