Тест: как выглядит дом вашей мечты?

“Мой дом - моя крепость”, - гласит известное высказывание. Пожалуй, каждый человек мечтает о своем собственном жилище, которое будет отвечать всем его желаниям и потребностям. В этом случае хорошо быть архитектором, который в состоянии воплотить в жизнь все свои фантазии - чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на самые необычные дома мира. Хотя… даже без специального образования можно построить себе настоящий замок. Наглядным свидетельством тому является Идеальный дворец Фердинанда Шеваля во Франции, создателем которого был обычный почтальон. Правда, на то, чтобы реализовать свою задумку, мужчине потребовалось без малого 33 года работы. Зато его потомки могут с гордостью констатировать, что Идеальный дворец, соединивший в себе несколько стилей, стал настоящей достопримечательностью городка Отрив, где он расположен. В 1969 году строение получило статус городского памятника архитектуры. Кстати, Фердинанд Шеваль по сей день покоится в склепе, который был пристроен к дому по его распоряжению.

Как выглядит дом вашей мечты? Узнайте ответ, уделив минутку прохождению нашего нового теста.