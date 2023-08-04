Тест: как вы умерли в прошлой жизни?

Многие люди скептически относятся к идее переселения душ. Они убеждены, что все это - не более чем вымысел. Однако в мире зафиксировано немало случаев, когда люди (в основном дети) вспоминали свои прошлые жизни и рассказывали такие факты, которые не могли знать в силу своего возраста. Большой резонанс в СМИ вызвала история Джеймса Лейнингера. Родители трехлетнего малыша были сильно удивлены, когда он начал плохо спать по ночам и объяснять это не типичными детскими кошмарами о монстрах. По словам Джеймса, во время Второй мировой войны он был летчиком, самолет которого сбили враги. Ему снилось падение в охваченной огнем летной машине. Позднее мальчик рассказал, что его звали Джеймсом Хьюстоном, а его боевого товарища - Джеком Ларсоном. Джеймс смог назвать и точную дату и место своей смерти в предыдущей жизни. По этим данным его родители смогли найти участника тех событий, Ральфа Кларбурга. К немалому изумлению Лейнингеров, пожилой мужчина не просто подтвердил все факты, приведенные Джеймсом - он своими глазами видел, как падал самолет сослуживца. Хотите узнать, от чего вы погибли в прошлой жизни? Ответьте на вопросы нашего теста.

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