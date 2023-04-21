Тест: как вы разбогатеете?

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Одним из самых распространенных желаний на планете считается желание разбогатеть. Люди грезят о несметных сокровищах, неиссякаемом запасе денег и полной финансовой независимости. Кто-то во имя этой цели готов работать дни и ночи напролет, а кто-то надеется на удачу и верит, что однажды она пошлет ему джекпот. Существует немало примет, связанных с богатством и его достижением. Например, во многих городах и странах есть объекты, которые, как считают местные жители и туристы, привлекают финансовое благополучие. Одним из таких мест, популярным среди путешественников-мечтателей, является мост Баодай в Китае, известный также как мост Драгоценного пояса. В привычном сегодняшним туристам виде эта достопримечательность существует с пятнадцатого века, однако история моста гораздо древнее. Согласно старинной легенде, у человека, который занимался строительством моста, не хватало денег на то, чтобы закончить работы. Он продал ценный нефритовый пояс, подаренный ему императором, и завершил возведение моста. Среди туристов бытует поверье, что если бросить в воду с Баодая монетку, вас ждет богатство.

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