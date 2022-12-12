Тест: как внимательно вы слушали учителя на уроках математики?

“Математика - царица наук”, - наверняка каждый из нас хотя бы раз в жизни слышал эту цитату. Однако поладить с ней удается далеко не всем: интегралы, логарифмы, формулы приведения и другие разделы этой науки для многих из нас - темный лес. Кто-то в школьные годы испытывал трудности с математикой потому, что ленился учить наизусть и разбираться во всех тонкостях, а кому-то предмет действительно не давался. Ученые говорят о том, что непонимание тригонометрии и неспособность отличить параллелограмм от параллелепипеда на самом деле является психоневрологическим расстройством, которое называется дискалькулия. По статистике, от нее страдают 5-7% детей из разных уголков земного шара. Заговорили о дискалькулии сравнительно недавно - в начале двадцать первого века, а впервые признали ее официально в Великобритании в 2001 году. Изучена она не так подробно, как другие недуги, однако ученым уже удалось выяснить, что дискалькулия, как правило, передается по наследству. Но бывают и исключения, когда в семье математиков, экономистов, программистов рождается ребенок с неспособностью к арифметике.

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