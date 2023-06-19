Тест: как внимательно вы слушали учителя литературы на уроках?

Рубеж XIX-XX веков получил в мировой культуре название “Серебряный век”. Откуда оно возникло и почему именно такое? В античности некоторые авторы, например, Гесиод и Овидий представляли себе смену эпох как отрезки времени, которые имели свойства различных металлов - золотой, серебряный, медный и т.д. В девятнадцатом столетии литературный критик Петр Александрович Плетнев назвал эпоху, в которую творили Пушкин, Жуковский и Баратынский, “золотым веком русской поэзии”. И когда на стыке веков творчество поэтов-современны получило общее прозвание “Серебряного века”, те посчитали его оскорбительным, поскольку серебро - металл, не настолько благородный, как золото. Существовали, кстати, и другие, альтернативные определения - критик Дмитрий Святополк-Мирский полагал, что правильнее будет использовать наименование “второй золотой век”, а к “серебряному” он относил эпоху Фета, Некрасова и Алексея Толстого. Другие же философы, Владимир Соловьев и Василий Розанов, считали Серебряным веком период 1840-1880-х годов. Однако несмотря ни на что название закрепилось именно за эпохой конца XIX - начала ХХ веков.

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