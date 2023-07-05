Тест: как вас воспринимают окружающие?

Каждый день мы сталкиваемся с самыми разными людьми. Составляем свое собственное впечатление о них и гадаем, что подумали про нас они. К сожалению, не всегда мы нравимся новым знакомым, и для многих людей осознание этого становится пыткой. Оценка окружающих, без сомнения, очень важна, однако психологи не рекомендуют чрезмерно зацикливаться на ней. В конце концов, на планете живут несколько миллиардов человек, было бы странно, если бы все они питали друг к другу одни и те же чувства. Существует множество психологических методик, помогающих справиться с переживаниями из-за негативной оценки. Например, сравнить себя… с кляксой. Психолог Роджер Ковин из Оттавы предложил вспоминать в такие моменты о популярном тесте Роршаха, когда человеку демонстрируют изображения чернильных клякс и просят рассказать, на что они похожи. По словам эксперта, так же как и в тесте с кляксами, то, что видят в нас окружающие люди, во многом характеризует их самих. Кроме того, известно, что нам нравятся люди, похожие на нас. Быть может, то, что вы кому-то не понравились, на самом деле для вас комплимент?

Пройдите наш тест и узнайте, как воспринимают вас окружающие.