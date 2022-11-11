Тест: как складывается ваша жизнь в параллельной вселенной?

“Наша Вселенная” - кажется, что в этих привычных для слуха и глаза словах нет ничего необычного, однако те, кто интересуется наукой, знают, что это термин, который употребляется в серьезных статьях, написанных крупными учеными. Дело в том, что специалисты считают - вполне возможно существование параллельных вселенных, которые состоят из антивещества и где время движется в обратную сторону. Для любителей фантастических фильмов или книг все это звучит ужасно заманчиво - на ум сразу же приходят многочисленные сюжеты о встречах с двойниками и возможностях изменить свою собственную судьбу. Однако какие теории выдвигают ученые? Еще в 1990-х специалисты обратили внимание на то, что вселенная состоит из материи, а вот антивещества в ней практически нет. Это натолкнуло их на мысль, что наравне с нашей “материальной” вселенной существует еще одна, зеркальная, состоящая из антиматерии. Со временем количество теорий только возросло - и с каждым годом оно только увеличивается.

Даже если вы не верите в существование параллельной вселенной, предлагаем вам пройти забавный тест и пофантазировать, какой была бы ваша жизнь там.