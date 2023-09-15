Тест: как много вы помните о поэзии Серебряного века?

Со школьной скамьи мы знаем, что под термином “Серебряный век” подразумевается отрезок времени на рубеже 19 и 20 веков. Откуда оно появилось? Считается, что корни этого названия уходят в античность. Гесиод и Овидий классифицировали эпохи развития человечества с помощью металлов - от времени наивысшего расцвета, которое, как нетрудно догадаться, называлось золотым, до железного века упадка. Некогда литературный критик Петр Александрович Плетнев назвал эпоху Пушкина, Батюшкова, Жуковского и Баратынского “золотым веком” русской поэзии. Соответственно, следующий всплеск поэтического творчества, пришедшийся на рубеж веков, получил в культуре наименование “серебряного”. Кстати, современникам словосочетание “Серебряный век” было не по душе. Первым литератором, использовавшим это название, считается некто Глеб Марев. В своем манифесте Марев называл Пушкина золотом, а символистов - серебром. Поскольку сведений об этом человеке практически не сохранилось, есть версия, что это был творческий псевдоним. А вот кто под ним скрывался, история умалчивает. Помните ли вы хоть что-нибудь о поэзии Серебряного века? Проверьте свои познания в литературе, ответив на вопросы теста.

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