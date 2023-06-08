Тест: как люди оценивают вас?

Мы все живем на одной и той же планете, в одной и той же реальности. Дышим одним воздухом, смотрим одни и те же сериалы, выходя на улицу, как и тысячи других людей, попадаем под дождь или радуемся ясной погоде. Тем не менее восприятие мира у каждого из нас разительно отличается. Причиной тому является перцепция - то есть дар природы воспринимать все, что происходит вокруг, с помощью органов чувств. Когда речь идет о восприятии нами других людей, под ним подразумевается социальная перцепция. Термин вошел в научный обиход сравнительно недавно, в середине прошлого века. По словам психологов, большую роль в социальной перцепции играют не только внешние факторы - облик, речь, манеры человека, но и внутреннее восприятие, то, каким образом человек “считывает” то, что происходит вокруг, а также то, как видят его окружающие. Социальную перцепцию можно прокачать, познавая себя, стремясь бороться с клише, пытаясь понять собеседника. Это небыстрый процесс, но результат будет того стоить.

Каким видят вас окружающие люди? Какое впечатление, послевкусие остается у них после общения с вами? Узнайте, ответив на вопросы теста.