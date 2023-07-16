Тест: как легко вас вывести из себя?

Время от времени каждый человек испытывает сильные негативные эмоции. Порой они накапливаются, нарастают как снежный ком, а затем какая-нибудь мелочь становится спусковым крючком - и все, гнев выплескивается наружу. По мнению ученых, ярость способна натворить немало бед со здоровьем. Исследователи проанализировали свыше тринадцати тысяч случаев инсульта у жителей 32 стран и пришли к выводу, что чрезмерные эмоции могут выступать в качестве триггера, то есть спровоцировать приступ. Как рассказал один из авторов научного труда Эндрю Смит, врачи всего мира озабочены профилактикой инсульта. Они пытаются выяснить, какие факторы могут стать причиной для него. В предшествующие годы большинство исследований было сосредоточено на среднесрочных и долгосрочных видах воздействия, например, курении или ожирении. Однако нельзя сбрасывать со счетов внезапный воздействия, в числе которых оказались сильные негативные эмоции. По наблюдениям специалистов, сильный гнев способен увеличить риск инсульта в течение одного часа на тридцать процентов. Поэтому нужно быть поосторожнее с негативом.

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