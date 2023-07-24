Тест: как именно вам признаются в любви?

“Я тебя люблю”, - слова, которые жаждет услышать от любимого человека каждый живущий на планете. Ученые не обошли стороной сферу романтики и решили выяснить, кто чаще первым признается в нежных чувствах - мужчины или женщины. Опросы по этой теме провели в семи странах - Австралии, Бразилии, Великобритании, Колумбии, Польше, Франции и Чили. Всего в эксперименте приняли участие 1428 человек. Авторы исследования предложили им ответить на вопросы о демографии, а затем поделиться воспоминаниями о признаниях в любви, которые делали сами респонденты или слышали их от других людей. Затем ученые проанализировали результаты и выяснили, что в шести странах из семи слова “я люблю тебя” первыми произносят мужчины. Некоторое равенство в результатах показали французы - у них заветную фразу мужчины и женщины произносят первыми с одинаковой очередностью. В дальнейшем ученые хотят расширить географию опросов, охватить страны Азии и Африки, чтобы выяснить в масштабах планеты, представители какого пола чаще всего признаются в своих чувствах первыми. В каких обстоятельствах вы услышите заветные три слова? Узнайте с помощью нашего теста.

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