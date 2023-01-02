Тест: как хорошо вы знакомы с творчеством Пугачевой?

Когда мы слышим имя Аллы Пугачевой, перед мысленным взором в первую очередь встает тот образ, которого популярная певица придерживалась на протяжении многих лет. Речь идет о широких летящих балахонах, как правило, черного цвета. Однако к такому стилю, ставшему ее визитной карточкой, Примадонна пришла не сразу. В 1970-х годах, в самом начале сольной карьеры, Алла Пугачева предпочитала носить на сцене вещи, вызывающие ассоциации с современным стилем бохо. Длинные платья из струящихся тканей она носила с распущенными волосами и минимумом украшений. Минимализм в одежде вскоре стал отличительной чертой ее облика. В 1990-е годы в стиле Аллы Борисовны наметилась тенденция к лаконичности не только в фасонах одежды, но и в цветовой гамме. Черный и белый цвета стали базовыми в ее гардеробе, это сочетание смотрится беспроигрышно и уместно в любой обстановке.

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