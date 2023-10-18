Тест: как хорошо вы знаете сериал «Очень странные дела»?

Сериал «Очень странные дела» давно получил статус культового. Мало кто знает, что источником вдохновения для шоураннеров послужил печально известный исследовательский проект MKUltra. ЦРУ вело над ним работу на протяжении порядка двадцати лет, с 1950-х до 1970-х годов. Целью этой секретной программы были поиск средств манипулирования человеческим сознанием. К участию в эксперименте приглашали людей, обратившихся за психиатрической помощью в клинику Мемориального института Аллана. Бедняги не сразу понимали, на что соглашаются, а когда пытались отказаться от участия в дальнейших исследованиях, эксперименты над ними продолжали насильно. Известно, что на протяжении нескольких месяцев участников заставляли принимать психотропные вещества или с помощью электрошока вводили в коматозное состояние. При этом они прослушивали записи повторяющихся звуков или команд. В одном из интервью создатели «Очень странных дел», братья Дафферы, рассказали, что деятельность профессора Бреннера в сериале похожа на то, что творили над испытуемыми в рамках проекта MKUltra. А мать Одиннадцать по сюжету была участницей MKUltra во время беременности - фанаты заметили в кадре листок с упоминанием этого эксперимента. Насколько хорошо вы знакомы с сериалом? Проверьте свои знания с помощью теста.

Показать полностью