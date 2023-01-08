Тест: как хорошо вы знаете секреты популярных на весь мир брендов?

От рекламы брендов никуда не спрятаться и не скрыться - сегодня она окружает человека практически повсюду. По подсчетам специалистов, ежедневно на глаза среднестатическому жителю мегаполиса попадается от 3000 до 10000 логотипов и наименований торговых марок. Их можно увидеть на рекламных щитах, в интернете, на упаковке продуктов… Психологи смекнули - такое обилие торговых знаков не может не воздействовать на человеческое сознание. Исследователи из американского Университета Дьюка решили провести необычный эксперимент. Несколько групп респондентов разместили в аудиториях, где перед глазами у людей якобы случайно оказались логотипы известных брендов. Затем участников попросили ответить на ряд вопросов и выполнить тесты. Как оказалось, люди, которые видели перед собой логотип компании “Дисней”, известной производством мультфильмов и игрушек по ним, отвечали на вопросы более искренне и эмоционально. А вот те, кто перед началом прохождения теста созерцал логотип Apple и слоган Think different (“Думай иначе”), подходили к выполнению заданий креативно и оригинально. Ученые пришли к выводу, что логотипы способны влиять на самопрезентацию человека.

Насколько хорошо вам знакомы известные логотипы? Знаете ли вы, какие тайны они скрывают? Проверьте, ответив на вопросы теста.