Тест: как хорошо вы знаете роли Евгения Миронова?

Имя Евгения Миронова хорошо знакомо российским и зарубежным зрителям. Миронов - настоящий самородок. Он появился на свет в Саратове в семье водителя и сборщицы ёлочных украшений на местном заводе, однако мир искусства привлекал его с самого детства. Родители Евгения активно участвовали в самодеятельности, увлекались кино, театром и прививали любовь к ним своим детям. Ещё один ребёнок в семье Мироновых, дочь Оксана, также связала свою жизнь с искусством - стала балериной и даже основала свою собственную танцевальную студию. Закончив восемь классов, Миронов отправился покорять Москву. Ему удалось успешно сдать вступительные экзамены в Школу-студию МХАТ на курс Олега Табакова, который, кстати, тоже был родом из Саратова. Евгений подошел к артисту после спектакля и попросил устроить для него экзамен. Уже на втором году обучения в Школе-студии Миронов вышел на профессиональную сцену - в постановке Табакова "Билокси Блюз".

Сегодня в творческом багаже Евгения Миронова насчитывается множество театральных и киноработ. Проверьте, насколько хорошо вы помните фильмы с его участием, с помощью нашего теста.